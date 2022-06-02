ОГП: с начала полномасштабного вторжения РФ погиб 261 ребенок

По состоянию на утро 2 июня более чем 721 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По официальной информации ювенальных прокуроров 261 ребенок погиб и более 460 ранены. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 184, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

31 мая в результате обстрелов оккупантами с. Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний ребенок.

Стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате обстрелов врагом Мариуполя.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений, 182 из них разрушены полностью.