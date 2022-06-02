ISW: российские войска стараются продвинуться к Лисичанску
Российские войска всячески пытаются избежать необходимости боев за Северский Донец по направлению Северодонецка и стараются продвинуться к Лисичанску, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится в исследовании вашингтонского аналитического центра Института изучения войны (ISW).
"Российские силы пытаются продвигаться в Лисичанск с юга и запада, чтобы избежать необходимости вести бои за Северский Донец из Северодонецка, но их успехи до сих пор очень ограничены", - сообщается в результатах исследования.
Кроме того, отмечается, что оккупанты готовятся к активному партизанскому движению на захваченных территориях Луганской области.
"Украинское контрнаступление в Херсонской области привлекло внимание российских сил в регионе, и россияне спешно пытаются защитить критически важную наземную линию коммуникации, увлечением которой грозит продвижение украинцев", - утверждают аналитики.