ОВА: в результате ракетных ударов по Львовской области ранены пять человек
Во Львовской области в результате ракетных обстрелов железнодорожной инфраструктуры ранены пять человек. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
Вчера в период с 22:45 по 22:55 ракетным ударам подверглась железнодорожная инфраструктура в Стрыйском и Самборском районах. Попали четыре крылатые ракеты врага, их запустили из акватории Черного моря.
"Удар был нанесен по железнодорожному полотну, по переездам. Укрзализныця и взрывотехники работают над преодолением последствий нанесенного удара. Есть задержка поездов", - сообщил Козицкий.
В результате удара есть пятеро раненых (3 в Стрыйском районе, 2 – в Самборском). Четыре человека в состоянии средней тяжести, один – имеет легкие ранения. Погибших нет.
"Хочу также в очередной раз подчеркнуть: следите за тем, откуда вы берете информацию. Вчера один телеграмм-канал распространил фейк об этом ракетном ударе. Многие телеграмм-каналы, медиа и люди перепостили себе этот фейк, а затем первоисточник отредактировал информацию", - обратился глава ОВА.