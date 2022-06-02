ОВА: в результате ракетных ударов по Львовской области ранены пять человек

ОВА: в результате ракетных ударов по Львовской области ранены пять человек
Фото: Facebook

Во Львовской области в результате ракетных обстрелов железнодорожной инфраструктуры ранены пять человек. Об этом сообщил﻿ начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Вчера в период с 22:45 по 22:55 ракетным ударам подверглась железнодорожная инфраструктура в Стрыйском и Самборском районах. Попали четыре крылатые ракеты врага, их запустили из акватории Черного моря.

"Удар был нанесен по железнодорожному полотну, по переездам. Укрзализныця и взрывотехники работают над преодолением последствий нанесенного удара. Есть задержка поездов", - сообщил Козицкий.

В результате удара есть пятеро раненых (3 в Стрыйском районе, 2 – в Самборском). Четыре человека в состоянии средней тяжести, один – имеет легкие ранения. Погибших нет.

"Хочу также в очередной раз подчеркнуть: следите за тем, откуда вы берете информацию. Вчера один телеграмм-канал распространил фейк об этом ракетном ударе. Многие телеграмм-каналы, медиа и люди перепостили себе этот фейк, а затем первоисточник отредактировал информацию", - обратился глава ОВА.

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