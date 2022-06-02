ОВА: в результате ракетных ударов по Львовской области ранены пять человек

Во Львовской области в результате ракетных обстрелов железнодорожной инфраструктуры ранены пять человек. Об этом сообщил﻿ начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Вчера в период с 22:45 по 22:55 ракетным ударам подверглась железнодорожная инфраструктура в Стрыйском и Самборском районах. Попали четыре крылатые ракеты врага, их запустили из акватории Черного моря.

"Удар был нанесен по железнодорожному полотну, по переездам. Укрзализныця и взрывотехники работают над преодолением последствий нанесенного удара. Есть задержка поездов" , - сообщил Козицкий.

В результате удара есть пятеро раненых (3 в Стрыйском районе, 2 – в Самборском). Четыре человека в состоянии средней тяжести, один – имеет легкие ранения. Погибших нет.