Минобороны Словакии: подписан контракт с Украиной на поставку 8 гаубиц

Украина и Словакия подписали контракт на поставки восьми 155-мм гаубиц Zuzana 2. Об этом, ссылаясь на министра обороны Словакии Ярослава Надя, сообщает Новое время.

"Рад подтвердить, что контракт на гаубицы Zuzana 2 для Украины подписан — восемь штук будут доставлены в Украину" , — написал он в своем Twitter.

Надь также поблагодарил министра обороны Украины Алексея Резникова за его личное участие в переговорах.

Zuzana 2 — самоходная установка 8×8 (калибр 155 мм) на базе предыдущей версии Zuzana с более длинным стволом и большей дальностью стрельбы (42 км). Благодаря автоматизации процессов количество членов экипажа уменьшено с четырех до трех человек.

Украинские военные сейчас осваивают использование САУ.