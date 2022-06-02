СМИ: Польша прекращает выплату пособий украинским беженцам

Польша с 1 июля прекратит выплаты пособий для украинских беженцев. Пособие в размере 40 злотых (около 320 гривен) в день на питание и проживание выплачивалось с начала российского вторжения в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться" , - сказал он представитель правительства Польши по делам беженцев Павел Боссернакер.

При этом он добавил, что будут и исключения. Льготы будут расширены "людям с инвалидностью, беременным женщинам и многодетным".

Правительство Польши в специальном акте о помощи беженцам из Украины изначально гарантировало помощь на первые 60 дней. Как заявил изданию высокопоставленный политик из правящей партии