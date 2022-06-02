ОВА: РФ нанесла ракетные удары по Сумской области
Ночью российский самолет нанес три ракетных удара по приграничью Сумского района. Один человек получил ранения, повреждены частные дома. Об этом сообщили глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий и Госпогранслужба.
"Около полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской общины", - написал Живицкий.
В результате прямого попадания ракеты один дом разрушен полностью. Еще несколько домов повреждены, большие разрушения в домохозяйствах.
Согласно предварительной информации, по меньшей мере три человека ранены. Все – гражданские жители Краснополья. В настоящее время они находятся в больнице.
На месте происшествий работают спасатели.