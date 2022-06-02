В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине

В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине
Фото: president.gov.ua

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 2.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30 850 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1363 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3354 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 661 (+2) ед,
  • РСЗО - 207 (+0) ед,
  • средств ПВО – 95 (+1) ед,
  • самолетов – 210 (+2) ед,
  • вертолетов – 175 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2),
  • крылатых ракет – 120 (+0),
  • кораблей /катеров - 13(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2325 (+35) ед,
  • специальной техники – 51 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

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