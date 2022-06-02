В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 2.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 30 850 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1363 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3354 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 661 (+2) ед,
- РСЗО - 207 (+0) ед,
- средств ПВО – 95 (+1) ед,
- самолетов – 210 (+2) ед,
- вертолетов – 175 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2),
- крылатых ракет – 120 (+0),
- кораблей /катеров - 13(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2325 (+35) ед,
- специальной техники – 51 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.