В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 2.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 30 850 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1363 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3354 (+11) ед,

артиллерийских систем – 661 (+2) ед,

РСЗО - 207 (+0) ед,

средств ПВО – 95 (+1) ед,

самолетов – 210 (+2) ед,

вертолетов – 175 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2),

крылатых ракет – 120 (+0),

кораблей /катеров - 13(+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2325 (+35) ед,

специальной техники – 51 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.