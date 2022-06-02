Генштаб: ВСУ сбили высокоточный беспилотник

Штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады сбили высокоточный вражеский беспилотник "Куб-БЛА". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Аппарат разработан концерном "Калашников" и впервые представлен в 2019 году. Он может зависать в воздухе и атаковать цель вертикальным пикированием.

"Куб" еще называют дроном-камикадзе, после запуска он не возвращается к оператору, а поражает цель либо пикированием, либо опускается на парашюте, ждет нужного момента и взрывается.