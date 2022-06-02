Ракетный удар по Львовщине: движение поездов частично восстановлено

Ракетный удар по Львовщине: движение поездов частично восстановлено
Фото: Facebook

Во Львовской области из-за ракетного удара до сих пор задерживается более 10 поездов. Об этом сообщает УЗ﻿.

Движение частично восстановлено. По состоянию на 9:30 вынужденные задержки пока сохраняются для поездов:

  • №37 Ужгород - Одесса
  • №135 Черновцы — Одесса
  • №26 Одесса — Рахов
  • №50 Трускавец — Киев
  • №82 Ужгород - Киев
  • №46 Харьков — Ужгород
  • №17 Харьков - Львов
  • №56 Рахов — Киев
  • №77 Ковель — Одесса
  • №36 Одесса — Перемышль
  • №716 Перемышль — Киев
  • №119 Запорожье — Львов
  • №81 Киев - Ужгород
  • №29 Киев — Ужгород
  • №37 Одесса — Ужгород
  • №13 Солотвино — Киев
  • №45 Харьков — Ужгород
  • №145 Львов - Ужгород.

Для пассажиров, которые следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец.

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