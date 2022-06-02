Ракетный удар по Львовщине: движение поездов частично восстановлено
Во Львовской области из-за ракетного удара до сих пор задерживается более 10 поездов. Об этом сообщает УЗ.
Движение частично восстановлено. По состоянию на 9:30 вынужденные задержки пока сохраняются для поездов:
- №37 Ужгород - Одесса
- №135 Черновцы — Одесса
- №26 Одесса — Рахов
- №50 Трускавец — Киев
- №82 Ужгород - Киев
- №46 Харьков — Ужгород
- №17 Харьков - Львов
- №56 Рахов — Киев
- №77 Ковель — Одесса
- №36 Одесса — Перемышль
- №716 Перемышль — Киев
- №119 Запорожье — Львов
- №81 Киев - Ужгород
- №29 Киев — Ужгород
- №37 Одесса — Ужгород
- №13 Солотвино — Киев
- №45 Харьков — Ужгород
- №145 Львов - Ужгород.
Для пассажиров, которые следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец.