Ракетный удар по Львовщине: движение поездов частично восстановлено

Во Львовской области из-за ракетного удара до сих пор задерживается более 10 поездов. Об этом сообщает УЗ﻿.

Движение частично восстановлено. По состоянию на 9:30 вынужденные задержки пока сохраняются для поездов:

№37 Ужгород - Одесса

№135 Черновцы — Одесса

№26 Одесса — Рахов

№50 Трускавец — Киев

№82 Ужгород - Киев

№46 Харьков — Ужгород

№17 Харьков - Львов

№56 Рахов — Киев

№77 Ковель — Одесса

№36 Одесса — Перемышль

№716 Перемышль — Киев

№119 Запорожье — Львов

№81 Киев - Ужгород

№29 Киев — Ужгород

№37 Одесса — Ужгород

№13 Солотвино — Киев

№45 Харьков — Ужгород

№145 Львов - Ужгород.

Для пассажиров, которые следуют измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец.