Нидерланды и Германия будут разрабатывать месторождение газа в Северном море, расположенное на границе двух стран, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает правительственный портал страны.

"Нидерланды и Германия будут вместе бурить новое газовое месторождение в Северном море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что государственный секретарь Ганс Уилбриф уже выдал разрешения на нидерландскую часть.

Ускоренная процедура получения разрешений продолжается в Германии. Год назад германская земля Нижняя Саксония не выдала разрешения. Сейчас принято другое решение из-за войны в Украине.

Производственная платформа будет расположена в Северном море, в 19 километрах к северу от нидерландского Схирмонникога и германского Боркума.

Для поступления газа на сушу строится трубопровод. Первый газ планируется добыть до конца 2024 года.

Как сообщалось, нидерландская компания, занимающаяся торговлей и поставками природного газа, GasTerra, отказалась выполнять требования российского Газпрома об оплате в рублях.