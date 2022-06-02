МИД ответил на требование Лаврова разминировать украинские порты

МИД ответил на требование Лаврова разминировать украинские порты
Фото: Курс Украины

Россия обязана деблокировать украинские морские порты, дав возможность обеспечить безопасный вывоз украинского зерна.﻿ Об этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко написал на своей официальной странице в Facebook.

Таким образом он ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что российские военные пропустят судна с зерном, если Украина разминирует порты.

"Как первый шаг, Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии ненападения на порты и коммерческие конвои. Украина остается преданной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис", — подчеркнул Николенко.

В связи с этим он призвал страны, продовольственная безопасность которых может пострадать от российской агрессии против Украины, использовать их контакты с РФ, "чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну".

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