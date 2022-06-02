МИД ответил на требование Лаврова разминировать украинские порты
Россия обязана деблокировать украинские морские порты, дав возможность обеспечить безопасный вывоз украинского зерна. Об этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко написал на своей официальной странице в Facebook.
Таким образом он ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что российские военные пропустят судна с зерном, если Украина разминирует порты.
"Как первый шаг, Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии ненападения на порты и коммерческие конвои. Украина остается преданной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис", — подчеркнул Николенко.
В связи с этим он призвал страны, продовольственная безопасность которых может пострадать от российской агрессии против Украины, использовать их контакты с РФ,
"чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну".