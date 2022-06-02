МИД ответил на требование Лаврова разминировать украинские порты

Россия обязана деблокировать украинские морские порты, дав возможность обеспечить безопасный вывоз украинского зерна.﻿ Об этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко написал на своей официальной странице в Facebook.

Таким образом он ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что российские военные пропустят судна с зерном, если Украина разминирует порты.

"Как первый шаг, Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии ненападения на порты и коммерческие конвои. Украина остается преданной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис" , — подчеркнул Николенко.