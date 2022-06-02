Минфин: дефицит госбюджета за пять месяцев составил 263,2 млрд гривен

Государственный бюджет за январь-май 2022 года выполнен с дефицитом в сумме 263,2 млрд гривен, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"С начала года дефицит общего фонда государственного бюджета составляет 270,8 млрд грн против запланированного дефицита на январь-май 2022 года в сумме 526 млрд гривен. Государственный бюджет в целом за 5 месяцев 2022 года был выполнен с дефицитом в сумме 263,2 млрд гривен", – говорится в сообщении.

При этом в мае фактический дефицит общего фонда госбюджета составил 113,4 млрд грн против предусмотренного росписью дефицита на май в сумме 209 млрд гривен.

Сообщается, что, по оперативной информации Государственной казначейской службы, в мае 2022 года в общий фонд госбюджета поступило 101,3 млрд гривен. Основные поступления были от: налога на прибыль предприятий – 19,6 млрд грн; НДС по производимым в Украине товарам – 18,3 млрд грн; рентной платы за пользование недрами – 11,7 млрд грн; налога на доходы физлиц и военного сбора – 11,1 млрд грн; НДС по ввезенным на таможенную территорию Украины товарам – 8,8 млрд грн; акцизного налога – 7,9 млрд грн.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в мае 2022 года составили 33,5 млрд грн.

Отмечается, что фактические государственные заимствования общего фонда госбюджета за январь-май 2022 года составили 376,6 млрд грн, или 170,5% от запланированных на этот период. В частности, от размещения ОВГЗ были привлечены 225,5 млрд грн, в том числе в иностранной валюте – эквивалент 17,7 млрд грн (356,4 млн долларов и 233,7 млн ​​евро). За счет размещения военных облигаций в бюджет взято в займ 200,2 млрд грн. Из внешних источников в госбюджет привлечены 151,1 млрд грн.

За январь-май 2022 года кассовые расходы госбюджета составили 783,6 млрд грн., в том числе общего фонда – 740 млрд грн, или 74,4% от росписи отчетного периода. В частности, в мае кассовые расходы были осуществлены в объеме 224,9 млрд грн, в том числе общего фонда – в сумме 216,4 млрд грн, или 67,3% от росписи мая.

Как сообщалось, государственный бюджет за январь – апрель 2022 года был выполнен с дефицитом в сумме 146,6 млрд гривен.

Украина требует ежемесячно дополнительно около 5 миллиардов долларов в период 3-4 месяцев для закрытия текущих потребностей. Эта сумма средств верифицирована международными партнерами.