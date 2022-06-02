NYT: Украину ждет массированный обстрел из-за поставок вооружения

Поставка ракетных систем в Украину для защиты от атак РФ несет скрытые риски. Украину может ожидать массированный обстрел со стороны России из-за поставок нового вооружения. Об этом пишет The New York Times, сообщает ТСН.

По данным издания, "моментом истины" будет следующий массированный ракетный обстрел территории Украины со стороны России, после которого станет понятно, сможет ли Киев удержаться и не наносить ответный удар по территории РФ.