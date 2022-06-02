Советник мэра: оккупанты торжественно откроют единственный банкомат в Мариуполе

В Мариуполе 2 июня российские оккупанты планируют торжественно открыть единственный в городе банкомат. Его планируют разместить около фильтрационного лагеря, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Мариуполь. Сегодня с большой помпой в городе откроют... банкомат. Первый и единственный" , - написал он.

Сообщается, что банкомат установят в супермаркете "Метро", возле фильтрационного центра и штаба "гумпомощи" от крупнейшей партии РФ "Единая Россия".