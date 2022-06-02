ОВА: ночью оккупанты обстреляли два района Харькова

ОВА: ночью оккупанты обстреляли два района Харькова
Фото: t.me/synegubov

Минувшей ночью российские оккупанты обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова, также под обстрелы попали населенные пункты области. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На Салтовке снаряд попал в здание школы. Погибла одна женщина, один мужчина получил ранения. Еще три женщины, находившиеся в школе, спасены сотрудниками ГСЧС.

Еще два мирных жителя Харькова получили ранения в результате дневных обстрелов.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали с. Циркуны Харьковского района, один человек получил ранения. Войска РФ также били по г. Чугуев, с. Коробочкино и пгт Клугинно-Башкировка Чугуевского района. Четыре мирных жителя получили ранения.

ko7leldn0l_big.jpg
Последствия обстрелов Харьковщины (фото: t.me/synegubov)
"На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском и Изюмском направлениях враг в основном сосредоточен на обороне и содержании оккупированных территорий. Все попытки атаковать со стороны россиян безуспешны. Наши военные продолжают наносить врагу потери", - сообщил Синегубов.

Новости

Популярные темы форума

analytics