ОВА: ночью оккупанты обстреляли два района Харькова
Минувшей ночью российские оккупанты обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова, также под обстрелы попали населенные пункты области. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
На Салтовке снаряд попал в здание школы. Погибла одна женщина, один мужчина получил ранения. Еще три женщины, находившиеся в школе, спасены сотрудниками ГСЧС.
Еще два мирных жителя Харькова получили ранения в результате дневных обстрелов.
Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали с. Циркуны Харьковского района, один человек получил ранения. Войска РФ также били по г. Чугуев, с. Коробочкино и пгт Клугинно-Башкировка Чугуевского района. Четыре мирных жителя получили ранения.
"На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском и Изюмском направлениях враг в основном сосредоточен на обороне и содержании оккупированных территорий. Все попытки атаковать со стороны россиян безуспешны. Наши военные продолжают наносить врагу потери", - сообщил Синегубов.