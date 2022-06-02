ОП: стоимость газа для населения во время войны должна оставаться неизменной

На период войны должны сохраниться цены на газ и тепло для населения на уровне 7420 грн за тысячу кубов, сообщает Укринформ.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграме.

«На сегодняшний день задача номер один – это сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения, то есть 7 420 грн (с НДС) за 1 000 куб. метров», – сказал он.

По словам заместителя главы ОП, во избежание кризиса тарифов правительство зафиксировало стоимость реализации природного газа производителям тепловой энергии, в том числе для объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных (жилых) кооперативов, управляющих многоквартирных домов необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению по цене 7420 грн (с НДС) за 1 000 куб. метров плюс транспортировка газа.

Он пояснил, что указанный тариф действует с осени прошлого года.

"Цены на газ для населения должны остаться без изменений на период войны", - подчеркнул Тимошенко.

Как сообщалось, в НАК «Нафтогаз Украины» назвали информацию о повышении в Украине цены на отопление, распространенной в ряде средств массовой информации, манипулятивной и заверили, что тарифы на газ и тепло для населения останутся неизменными.

В настоящее время правительство уже продлило действие ВСО (возложение специальных обязанностей по поставке природного газа бытовым потребителям) для НАК «Нафтогаз Украины» и связанные с ним предприятия на период с 1 мая по 30 сентября этого года.

Также власти рекомендовали местным органам власти и коммунальным предприятиям на время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.