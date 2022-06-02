СБУ: оккупанты похищают мужчин на временно оккупированных территориях

Российские военные массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкупа. Об этом свидетельствуют новые перехваты, а также оперативная информация, полученная из ВОТ, сообщает Служба безопасности Украины.

Сумма за "возвращение к нормальной жизни" зависит от семьи и колеблется в пределах от 10 до 30 тыс. долларов США.

СБУ публикует обращение граждан к так называемой "временной военной администрации РФ" в Мелитополе:

"Только что приехали ваши ребята, из комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и уехали с ним. Ни документы не предоставили, нигде ничего" , - говорится в одном из телефонных звонков.

На все эти вопросы примерно одинаков ответ, что по телефону они не решаются. А уже по приезду родственникам озвучивают "прайс" и начинаются торги, сообщает СБУ.