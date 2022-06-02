КГГА: в Киеве изменились правила торговли алкоголем

В Киеве разрешили продажу алкоголя в заведениях торговли с 11:00 до 19:00, сообщает Новое время.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская государственная администрация.

"В столице с сегодняшнего дня разрешена продажа алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00" , — сказано в сообщении.

Ранее в столице, с 1апреля, продажа алкоголя в магазинах была разрешена с 11:00 до 16:00.

При этом в заведениях общественного питания Киева разрешено продавать алкоголь с 11:00 до 22:00.

Комендантский час в столице действует с 23:00 до 5:00.