Андрющенко: РФ готовится обстреливать школы и лицеи Донецкой области

Российские войска готовят очередные обстрелы образовательных учреждений в Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что ночью появились массовые сообщения в российских пабликах об "обустройстве огневых позиций Нацбатальонов" в Донецкой области.

Речь идет о машиностроительном колледже, общеобразовательных школах №10 и №16 в Краматорске, а также о машиностроительном лицее в Славянске.