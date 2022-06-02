Советник мэра: войска РФ готовятся обстреливать школы и лицеи Донецкой области
Российские войска готовят очередные обстрелы образовательных учреждений в Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что ночью появились массовые сообщения в российских пабликах об "обустройстве огневых позиций Нацбатальонов" в Донецкой области.
Речь идет о машиностроительном колледже, общеобразовательных школах №10 и №16 в Краматорске, а также о машиностроительном лицее в Славянске.
"Будьте бдительны. Примите все меры безопасности и не игнорируйте сообщения о тревогах", - говорится в сообщении.