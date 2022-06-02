Глава сената: Ирландия признала войну России против Украины геноцидом

Сенат Ирландии признал войну России против Украины геноцидом украинского народа. ﻿Об этом, со ссылкой на сообщение глава ирландского сената Марк Дейли в Twitter, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Незаконное вторжение РФ в Украину является актом геноцида". Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине" , - написал он.

В резолюции говорится, что политическое руководство России должно быть привлечено к ответственности за свои преступления в Украине.