Ермак предложил арабским странам создать Консультационный совет

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предложил создать Консультационный совет по продовольственным и энергетическим вопросам с участием представителей арабских стран, открыть в Украине корпункты арабских телекомпаний и призвал государства Персидского залива присоединиться к санкциям против РФ, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал в обращении к министрам иностранных дел стран – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, сообщает пресс-службу ОП.

«Хотел бы предложить создание специального Консультационного совета под эгидой руководителя Офиса Президента и министра иностранных дел Украины для вашего региона. Был бы рад приветствовать в нем министров иностранных дел, а также лиц с полномочиями, аналогичными моим. Этот совет мог бы стать полезной площадкой для обсуждения таких острых вопросов, как поставка зерновых и энергетическая безопасность. Но не только. Думаю, что целесообразно было бы использовать этот форум и для решения вопросов, затрагивающих интересы стран Совета и их союзников», - отметил Ермак.

По его словам, для этого в течение недели-двух можно согласовать кандидатуру специального представителя для обсуждения организационных вопросов, в частности, мандата Совета, и создать его секретариат.

Руководитель ОП подчеркнул, что совместными действиями можно найти пути предупреждения гуманитарной катастрофы, которой грозит продовольственный кризис, и напомнил, что в зоне риска уже оказался ряд исламских стран Африки и Южной Азии.

«Мы надеемся, что страны Залива будут играть активную роль в решении текущего глобального продовольственного и энергетического кризисов, которые Россия использует в качестве инструментов войны и давления на международное сообщество. Пришло время решительных действий и уверенных шагов», - заявил он.

Кроме того, Ермак призвал страны Залива присоединиться к международным санкциям против России, чтобы лишить её финансовых, технических и технологических ресурсов для ведения войны против Украины, а также последующих агрессивных войн.

«Мы призываем страны Совета сотрудничества арабских государств Залива присоединиться к режиму санкций против Российской Федерации и никоим образом не содействовать России и отдельным представителям её властных кругов во избежании действующих ограничений», - отметил руководитель ОП.

В то же время он подчеркнул, что Украина хочет стать более открытой и понятной для арабского мира, и предложил открыть корпункты арабских государственных телекомпаний в нашей стране.

Ермак также отметил, что Украина - многоконфессиональное и веротерпимое государство, и выразил мнение, что Красный Полумесяц должен быть представлен на украинской земле на том же уровне, что и Красный Крест.