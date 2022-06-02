ТРЦ Retroville в Киеве, который был обстрелян оккупантами, анонсировал открытие

Торгово-развлекательный комплекс Retroville на проспекте Правды в Киеве после ремонта откроют частично 15 июня 2022 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба ТРЦ.

Ранее девелоперская компания Stolitsa Group отмечала, что на ТРЦ Retroville ведутся ремонтные работы. Согласно плану три четверти площадей ТРЦ Retroville станут открытыми для посетителей в августе этого года, а остальные площади поэтапно откроют в декабре 2022 года и марте 2023 года.

Российские оккупанты обстреляли ТРЦ Retroville на Виноградаре в Киеве 20 марта. На месте попадания снаряда всю ночь работали спасатели и медики, восемь человек погибли.