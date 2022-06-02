КГГА: в Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа
В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа, в частности, это касается работы ночных клубов и заведений общепита.
Об этом сообщает КГГА.
"В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа. В частности, это касается ночных клубов и заведений общепита, работа которых во время комендантского часа запрещена", - говорится в сообщении.
Напоминаем, во время комендантского часа по городу может передвигаться только транспорт со спецпропусками. Выходить на улицу можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае сигнала воздушной тревоги.
В Киеве и области комендантский час длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.
Общественный транспорт работает:
- метрополитен – с 06:00 до 22:00,
- наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.