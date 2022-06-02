Jurnal: Молдова намерена узаконить ввод иностранных войск

Правительство Молдовы на фоне войны России против Украины намерено узаконить ввод иностранных войск в страну. Соответствующий законопроект уже разрабатывается. Об этом, со ссылкой на Jurnal, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Основной целью документа является создание правовой базы для направления экспертов FRONTEX для оказания Главной инспекции пограничной полиции МВД Молдовы необходимой поддержки в управлении региональным кризисом и потоком беженцев.

Все сопутствующие расходы, связанные с деятельностью экспертов FRONTEX в Молдове, будут покрыты Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны.

Оппозиция раскритиковала размещение контингента FRONTEX на границе Молдовы.

Отметим, что во время кризиса с мигрантами на границе с Беларусью услугами FRONTEX пользовались Литва и Латвия.