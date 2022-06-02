НБУ повысил учетную ставку в 2,5 раза

На состоявшемся сегодня заседании Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики было принято решение увеличить учетную ставку в 2,5 раза – с 10 до 25% годовых.

Цель такого решительного шага – защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке. Кроме того, это усилит возможность Национального банка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны.

Одной из причин столь стремительного повышения учетной ставки стал рост инфляции в апреле и мае текущего года. Тенденция ускорения инфляции ожидается и в ближайшие месяцы, что будет способствовать ухудшению инфляционных ожиданий и перетеканием гривневых сбережений в иостранную валюту. Поэтому возвращение Национального банка к активной процентной политике даст возможность предотвратить эти негативные тенденции.

Учетная ставка в размере 10% действовала с 21 января 2022 года. На заседании Правления НБУ, состоявшемся в марте, было принято решение оставить учетную ставку на прежнем уровне.