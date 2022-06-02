Зеленский: оккупанты контролируют порядка 20% территории Украины

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия захватила более 3600 населенных пунктов, более тысячи из них уже удалось освободить. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Люксембурга, сообщает Новое время.

"Российские войска зашли в 3620 населенных пунктов Украины, 1017 из них удалось освободить. Еще 2603 предстоит освободить" , — отметил он.

По словам президента, по состоянию на данный момент под контролем России находится около 20% территории Украины, это почти 125 тысяч квадратных километров.