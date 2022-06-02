Глава Нацбанка: самое время начать обсуждение новой программы с МВФ

Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что сейчас самое время начать обсуждение новой программы с Международным валютным фондом, сообщает Экономическая правда.

Об этом он заявил в ходе монетарного брифинга НБУ.

"Я бы хотел отметить, что, по нашему мнению, именно сейчас пора начать обсуждение новой программы с Международным валютным фондом. Как всегда, в центре программы должна быть макрофинансовая стабильность и устойчивость государственных финансов" , – рассказал Шевченко.

Он отметил, что сейчас счет в МВФ является одним из административных инструментов, используемых для получения международной помощи.

"Это не является частью программы - это финансовый инструмент, с помощью которого Украина получает деньги от международных партнеров" , - подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что сейчас уже есть страны, которые приняли решение о передаче Украине части своих специальных прав заимствования (СПЗ), и есть часть стран, где это еще обсуждается.