Турция подарит Литве "Байрактар" для передачи ВСУ

Турция решила подарить Литве беспилотник "Байрактар" для передачи украинским военным, на который литовцы по всей стране собрали 5 млн евро.﻿ Об этом объявили координатор кампании, ведущий Андрюс Тапинас и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Европейская правда.

"Это невероятно, но Турция только что согласилась безвозмездно передать "Байрактар", на который литовцы собирали деньги. Это просто невероятно! На собранные средства мы приобретем необходимые боеприпасы, а остальная сумма также пойдет на поддержку Украины" , – сообщил Анушаускас.

It is UNBELIEVABLE but ???????? just agreed to give the Bayraktar that ????????gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of ????????. Thank you Türkiye! ???????????????????????? — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022

"Турков настолько поразило стремление литовского народа помочь Украине, что Турция решила подарить боевой дрон Bayraktar TB2 со всей оптикой и необходимым оборудованием. Теперь у нас есть "Байрактар", есть оборудование для него и все еще есть 4,4 млн евро. Спасибо за лидерство министру обороны Арвидасу Анушаускасу и его заместителю Вилиусу Семешко за успешные переговоры, и конечно благодарим Турцию за такой чудесный подарок в ответ на небольшую инициативу телеканала в небольшой стране" , – написал в своем Facebook Тапинас.

По его словам, турецкая сторона пообещала максимально быстро подготовить дрон к передаче – ориентировочно в течение трех недель, и украсить его цветами флагов Литвы и Украины.

Андрюс Тапинас детализировал, что 1,5 млн евро из собранной суммы перечислят Минобороны Литвы для того, чтобы профинансировать боеприпасы для дрона, а еще 4,4 млн направят на другую помощь Украине.

"Поскольку все это – ваши деньги, мы, наверное, проведем опрос и решим вместе" , – добавил он.

Новые детали должны сообщить на следующее утро на специальном брифинге Минобороны.