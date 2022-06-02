Украина получила от Чехии мобильные мосты для замены разрушенных

Управление государственными материальными резервами Чехии организовало передачу временных мостов Украине, чтобы заменить разрушенные обстрелами﻿. Об этом, ссылаясь на посольство Чешской Республики в Украине.

Их будут использовать для обеспечения движения гражданского транспорта переправами, заменяя разрушенные в результате обстрелов.

Решение о передаче временных мостов приняло чешское правительство. Накануне с такой просьбой обратилось украинское посольство в Чехии.

В настоящее время конструкции двух мостов уже в пути. В посольстве сообщили, что их перевозят 20 грузовиками.

Отмечают, что такие временные переправы используются в Чехии после чрезвычайных происшествий, в том числе наводнений.