"Укрзализныця" запускает пассажирское движение между Черниговом и Славутичем

Укрзализныця объявила, что запускает пассажирское движение между Черниговом и Славутичем - это стало возможным после восстановления моста в Черниговской области, взорванного врагом на четвертый день войны, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Facebook.

В первый рейс электричка отправится 2 июня из Славутича в 16:00. И дальше будет курсировать по графику.

"В областном центре есть возможность пересесть на двухэтажный поезд Skoda, которая с комфортом домчит пассажиров в Киев. Для этого организована удобная стыковка графиков движения двух электропоездов" , - говорится в сообщении.

По словам мэра города Славутича Юрия Фомичева, сейчас активно возвращается население города, которое до полномасштабного вторжения составило 18 тысяч человек. Поэтому восстановленная логистика железнодорожного сообщения чрезвычайно важна.

"Мы работаем над тем, чтобы дать людям мобильность во всех регионах. Удобная хабовая схема, сочетающая электричку и Skoda, позволит пассажирам комфортно перемещаться по Черниговщине, доехать до столицы и восстановить в кратчайшие сроки нормальную жизнь деоккупированной части северного региона" , - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Соединение Чернигов – Славутич к войне было одним из ключевых для местного населения. В Славутиче работают специалисты, обслуживающие Чернобыльскую атомную электростанцию, добавляют в УЗ.

В настоящее время между Киевом и Черниговом курсирует 3 пары пассажирских поездов: №708/707 Киев - Чернигов по составу электропоезда Skoda, №702/701 Винница - Чернигов и №257/258 Ивано-Франковск - Чернигов.