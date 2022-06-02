ГПСУ: у РФ нет сил для повторного вторжения в Черниговскую и Сумскую области

Госпогранслужба фиксирует российскую технику у границ Черниговской и Сумской областей, но достаточной группировки для повторного вторжения на данный момент нет. Об этом заявил спикер ведомства Андрей Демченко на брифинге, сообщает Новое время.

"Хотя мы не видим группировки для вторжения из России на данный момент, но следует ожидать, что обстрелы оттуда будут продолжаться. Враг продолжает уничтожать инфраструктуру Украины: как военные, так и гражданские объекты, в частности дома мирных жителей. Все для того, чтобы Украина держала силы на этом направлении и не перекидывала на другие, где ведутся боевые действия" , — пояснил он.

Оккупанты систематически обстреливают приграничные территории Сумской и Черниговской областей. Обстрелы ведутся с территории РФ.