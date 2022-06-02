Die Welt: Меркель выразила солидарность с Украиной

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель в своем первом за шесть месяцев публичном выступлении осудила войну РФ против Украины и призвала Европейский Союз к единству. Она также вспомнила о зверствах российских оккупантов в Буче. Об этом, со ссылкой на Die Welt, сообщает Обозреватель.

Меркель выступила на церемонии в Берлине, посвященной уходу Райнера Хоффмана с поста главы Объединения немецких профсоюзов (DGB). На мероприятии присутствовали более 200 гостей.

В своей речи Меркель выразила солидарность с Киевом.

"Моя солидарность с Украиной, которая подверглась нападению и вторжению со стороны России, и с поддержкой их права на самооборону" , – сказала она.

Она также поддержала усилия правительства Германии, ЕС, США, НАТО, G7 и ООН "по прекращению этой варварской агрессивной войны со стороны России".

По словам Меркель, никто не может серьезно оценить, насколько далеко идущими будут последствия войны. Однако они будут серьезными, особенно для украинцев.

Экс-канцлер также осудила нарушения прав человека российскими оккупантами в Украине.

"Буча является примером этого ужаса" , – сказала она.

При этом поддержку украинцев со стороны многих стран Меркель назвала "лучиком надежды в этой бесконечной печали".

"Мы никогда не должны воспринимать мир и свободу как должное" , – добавила она.

В нынешней ситуации единству Европейского Союза отведено центральное место, заявила Меркель и призвала каждого в Германии внести свой вклад в сплочение Европы.