ГБР и СБУ завершили расследование в деле о госизмене Медведчука
Следователи Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований завершили расследование "первого эпизода" дела народного депутата Украины Виктора Медведчука. Материалы переданы в суд. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что данное производство охватывает период с 2015 по 2020 год, а подозреваемыми в нем проходят народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак.
Оно касается:
- незаконной передачи спецслужбам РФ информации о секретном подразделении ВСУ;
- разработки антиукраинского проекта "Луч";
- причинение вреда экономической безопасности Украины за счет содействия РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.
"Эти уголовные нарушения предусмотрены ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 111; ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – совершение госизмены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма", – говорится в сообщении.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
"При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора Виктору Медведчуку вручена копия обвинительного акта, который в кратчайшие сроки будет направлен в соответствующий суд", – добавили в СБУ.