Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ

Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго. Об этом, ссылаясь на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, сообщает Европейская правда.

"6-й пакет санкций против РФ утвержден послами ЕС – без персональных санкций против патриарха Кирилла" , - написал Джозвяк.

the EU's 6th sanctions package on #Russia approved by EU ambassadors. Patriarch Kirill out. should be in the EU official journal tomorrow. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 2, 2022

По его словам, детали должны быть опубликованы в Официальном журнале ЕС в пятницу.

По информации СМИ, в пакет хотели включить персональные санкции против патриарха Кирилла, но этого не удалось сделать из-за позиции Венгрии.