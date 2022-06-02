Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ

Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
Фото: коллаж/Курс Украины

Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго. Об этом, ссылаясь на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, сообщает Европейская правда.

"6-й пакет санкций против РФ утвержден послами ЕС – без персональных санкций против патриарха Кирилла", - написал Джозвяк.

По его словам, детали должны быть опубликованы в Официальном журнале ЕС в пятницу.

По информации СМИ, в пакет хотели включить персональные санкции против патриарха Кирилла, но этого не удалось сделать из-за позиции Венгрии.

Новости

Популярные темы форума

analytics