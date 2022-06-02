Генштаб: Беларусь минирует дороги в приграничных с Украиной районах

Генштаб ВСУ заявляет, что Беларусь начинает минировать свои лесные, объездные дороги и мосты в приграничных с Украиной районах, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 2 июня.

На Волынском и Полесском направлениях Беларусь сосредоточилась на усилении мер по охране госграницы.

Одновременно осуществляется минирование лесных дорог, объездных путей и мостов в приграничных с Украиной районах.

Сохраняется угроза ракетных и авиаударов из Беларуси.

На Северском направлении враг перемещает находившиеся в районах восстановления артиллерийские и мотострелковые подразделения.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовительные меры по ведению наступления, подразделения пополняют утраченное вооружение, военную технику и материальные средства.

Чтобы снизить наступательный потенциал украинских войск, враг применяет ствольную и реактивную артиллерию.

В Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей и маршрутов поставки.

Враг продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Циркуны, Старая Гнилица, Победа и Старый Салтов. Наносил авиационных ударов вблизи Нового.

В Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на создании условий для ведения наступления.

Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Камышеваха и Гусаровка.

На Донецком направлении российские кафиры продолжают применить минометы, ствольную артиллерию и РСЗО по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка.

Враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровое, боевые действия продолжаются. В этом направлении враг активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстрелы в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Устиновка и Боровское. Кроме того, вблизи Боровского противник вел штурмовые действия, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестово и Белогоровка, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил, пытается восстановить потери вооружения и военной техники.

Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре Марьинки. Кроме того, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Возрождения, Доломитное, Торецк, Новобахмутовка, Авдеевка, Пески, Никольское, Угледар и другие.

На Южнобужск﻿ом направлении, с целью удержания рубежей обороны, российские оккупанты разрушают объекты транспортной инфраструктуры на возможных направлениях продвижения сил обороны.

В Криворожском направлении враг вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей. Осуществил огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Широкое, Лепетиха, Шевченково, Осокоровка, Партизанское и других.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки россиян сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Сообщается, что враг продолжает нести потери в живой силе и технике. Так, в лечебные учреждения только на временно оккупированных территориях Донецкой области 27-28 мая 2022 года попали 115 раненых и 32 погибших.

В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии ВС РФ, продолжаются мероприятия по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой области.