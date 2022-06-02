Зеленский: уже полсотни посольств возобновили свою работу в Киеве
Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны России против Украины в Киеве свою работу возобновили уже полсотни посольств иностранных государств, сообщает Новое время.
"Это очень важно и не только практически для работы дипломатов, но и символически. Каждое новое посольство, возвращающееся в нашу столицу, свидетельствует о вере в нашу победу, в то, что Украина сможет защитить свою государственность в этой войне, развязанной на нашей земле РФ", — заявил Зеленский.
Глава государства отметил, что теперь верительные грамоты будут вручаться на территории Софии Киевской. Первыми послами стали дипломаты из США, Индии, Молдовы.
"Почему в Софии? Это и сакральный, и исторический, и государственный центр нашего народа. Принимая именно там верительные грамоты у послов, мы демонстрируем, кто такие украинцы, мы и что за нами стоит. Этим мы выражаем наивысшее уважение представителям других народов, открываемся им и одновременно показываем, что ожидаем от них такого же уважения, искренности к украинскому народу, к нашим интересам и украинской истории", — заявил президент.