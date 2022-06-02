Зеленский: уже полсотни посольств возобновили свою работу в Киеве

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны России против Украины в Киеве свою работу возобновили уже полсотни посольств иностранных государств, сообщает Новое время.

"Это очень важно и не только практически для работы дипломатов, но и символически. Каждое новое посольство, возвращающееся в нашу столицу, свидетельствует о вере в нашу победу, в то, что Украина сможет защитить свою государственность в этой войне, развязанной на нашей земле РФ" , — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что теперь верительные грамоты будут вручаться на территории Софии Киевской. Первыми послами стали дипломаты из США, Индии, Молдовы.