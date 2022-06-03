Еврокомиссия поставила условия Польши для получения средств на развитие экономики

В Брюсселе называют отмену скандальной судебной реформы условием получения средств на постковидное восстановление, сообщает Украинская правда.

Об этом во время визита в Варшаву заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Как отмечается, главу Еврокомиссии во время пресс-конференции спросили, отвечает ли поправка к закону о Верховном суде, которая рассматривалась в польском парламенте, требованиям ЕС, достаточным для разблокирования выдачи Варшаве средств из Фонда реконструкции ЕС.

"Это решение является важным шагом к выплате Польши более 35 миллиардов евро в ближайшие годы. Это первый шаг, и деньги будут выплачены, когда будут сделаны все реформы" ,- заявила она, добавив, что одно из требований ЕС состоит в том, что " все незаконно уволенные судьи должны быть восстановлены на работе".

"Все наши планы по реконструкции и развитию связаны с реформами и... с обязательством Польши обеспечить независимость судебной власти" ,- добавляет фон дер Ляен, добавляя, что "в вопросе верховенства права в Польше мы находимся не в конце пути" .

Напомним, в среду Европейская комиссия утвердила Национальный план восстановления Польши (KPO). Это шаг к выплате ЕС 23,9 млрд евро субсидий и 11,5 млрд евро ссуд в рамках Фонда реконструкции.

Впрочем, для получения этих средств Польша должна изменить закон о Верховном суде, ликвидировав Дисциплинарную палату, которую в ЕС называют вмешательством власти в работу судей.

Соответствующий законопроект на прошлой неделе был принят Сеймом и теперь ожидает одобрения Сенатом – верхней палатой польского парламента.

Вместе с тем, в принятом законопроекте нет нормы о восстановлении в должности уволенных судей.