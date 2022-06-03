ВГА: Лисичанск разрушен на 60%, коммуникации и связь отсутствуют

Руководитель Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика заявил, что российские оккупанты разрушили город на 60%, сообщает Новое время.

В эфире украинского телемарафона он сообщил, что в Лисичанске отсутствуют коммуникации и связь.

"Обстрелы с каждым днем становятся все более мощными. Оккупанты без перерыва палят по всему городу. В Лисичанске на 60% разрушена вся инфраструктура и жилая застройка. В городе нет света, газа, электроэнергии, телефонной связи и интернета. О ситуации в Украине люди узнают от сотрудников полиции и волонтеров" , — заявил Заика.

Он сообщил, что "трасса жизни" Бахмут-Лисичанск находится под контролем ВСУ, но постоянно обстреливается. В то же время, в город продолжают доставлять гуманитарную помощь.

"Там палят без перерыва, проехать очень трудно, но есть альтернативные дороги которыми можно передвигаться более-менее безопасно. В этом направлении у нас все налажено. Но, после мощных обстрелов техника выходит из строя, повсюду осколки и мины. Несмотря на это, мы каждый день завозим гуманитарную помощь. В месте остается около 20 тысяч мирных жителей, ранее было примерно 97 тысяч населения. Сейчас эвакуация из города приостановлена" , — заявил Заика.

Глава администрации подчеркнул, что местные жители верят в украинских военных и ждут контрнаступления.