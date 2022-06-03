ISW: Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины
Военные аналитики Соединенных Штатов предполагают, что Кремль проявляет нерешительность "по поводу того, как интегрировать оккупированную территорию" на юге Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).
Российские войска 2 июня продолжили операции по захвату Северодонецка и Лисичанска.
Российское военное руководство, вероятно, использует захват этих двух городов, чтобы утверждать, что они "освободили" всю Луганскую область, прежде чем вернуться в Донецкую область, но вряд ли у захватчиков есть силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после предварительных потерь.
Российское военное руководство продолжает испытывать осложнения с достаточным формированием сил и поддержанием нравственного духа мобилизованного личного состава.
Российская принудительная мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь и обострит низкий моральный дух и плохую дисциплину в русских и вверенных подразделениях.
2 июня 113 полк так называемой "ДНР" опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором принудительно мобилизованные воины жалуются, что всю войну провели на передовой в Херсоне без еды и лекарств, а мобилизационные комитеты не проводили необходимых медицинских осмотров.
Кроме того, российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с проблемами установления постоянного контроля на недавно оккупированных украинских территориях.
Институт сообщает, что 2 июня российские войска снова наносили ракетные и артиллерийские удары по Донецкой области.
А также продолжили наступательные действия на востоке от Бахмута в районе Камышевахи, Михайловки, Врубовки, Берестового, Белогоровки, Светлодарска и Нагорного.
Ключевые выводы экспертов ISW:
- Российские войска продолжают отдавать предпочтение захвату Северодонецка за счет продвижения на других направлений.
- Оккупанты продолжали штурм Северодонецка и Лисичанска, чтобы получить полный контроль над Луганской областью.
- Руссияне постепенно продвигались вокруг Авдеевки.
- Украинские контрнаступления на северо-западе Херсонской области отбросили российские войска на восточный берег реки Ингулец и, вероятно, будут продолжать нарушать российские наземные линии связи вдоль трассы Т2207.
- Кремль продолжал проводить непоследовательные оккупационные мероприятия на юге Украины, что подтверждает как мощное сопротивление украинцев, так и "вероятную нерешительность Кремля по поводу того, как интегрировать оккупированную территорию".