Горсовет: в Бердянске прогремело более 10 взрывов, оккупанты глушат связь

Бердянский городской совет сообщил, что за день в оккупированном Бердянске прогремело более 10 взрывов, которые были слышны в разных районах, сообщает Новое время.

Жителей города призвали быть осторожными, так как в Бердянске нет централизованной системы сигналов тревоги.

Городской совет также отметил, что в Бердянске до сих пор нет связи. Такая ситуация сложилась на фоне массовой переброске войск оккупантов по территории города и в порту.

"Оккупационные власти, которые взяли за практику глушение сигнала украинских мобильных операторов с момента эвакуации жителей Мариуполя, которая шла через Бердянск, пытаются возложить ответственность за отсутствие сигнала на Украину. На сегодняшний день и дальше используется практика глушения мобильной связи при массовой переброске вражеских войск территорией города или акваторией Бердянского порта" , — заявили в горсовете.

Украинские мобильные операторы ранее официально заявили, что связь в Бердянске пропала из-за физического повреждения оборудования и блокировки сигнала средствами радиоэлектронной борьбы.

В марте украинские военные нанесли по захваченному ВС РФ порту Бердянска удар, в результате которого был уничтожен большой десантный корабль и склад захватчиков с топливом и боеприпасами.