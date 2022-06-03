В Энергоатоме опровергли возможность отключение Запорожской АЭС

В государственной компании "Энергоатом" опровергли информацию о том, что возможно отключение Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, сообщает Новое время.

"На сегодня существует только один сценарий-это стабильная и надежная работа ЗАЭС в энергосистеме Украины. Ее отключение невозможно ни с технической, ни по безопасности, ни с экономической, ни с политической точки зрения" , — заявили в компании.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что ЗАЭС будет продолжать работать в украинской энергетической системе, но отметили, что работники станции находятся под постоянным давлением.

"Работая под бешеным давлением оккупантов, рискуя своей жизнью и здоровьем, заботясь о том, чем накормить и как спасти семью в Энергодаре, они ежедневно обеспечивают безопасную эксплуатацию атомных энергоблоков станции" , — заявили в компании.

Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил, что Украина может полностью остановить оккупированную Запорожскую АЭС, если будет угроза потери контроля над станцией.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупанты. Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.