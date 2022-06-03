Гайдай: в центре Северодонецка продолжаются бои

Бои в Северодонецке продолжаются, враг продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру и обстреливать населенные пункты Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске – два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля. 16 домов разрушены в Горном, шесть – в Золотом, еще три – в Тошковке.

Вчера утром, 2 июня, в Лисичанске артиллерийским снарядом врага убило женщину.

Российские войска продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и украинских военных в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска.

Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на прежние позиции, добавил Гайдай.

Также враг производит обстрелы в районах Золотого, Камышевахи, Николаевки, Белогоровки и Врубовки.