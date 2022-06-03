ОВА: оккупанты обстреляли общину в Днепропетровской области

Российские войска снова обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь и утро были гораздо спокойнее вечера накануне. Хотя враг и не прекращает обстрелы. Под прицел вражеской артиллерии снова попала Зеленодольская община. К счастью, без пострадавших" , - говорится в сообщении.

В Марьянском, которое вечером сильно пострадало из-за вражеской атаки, уже восстанавливают газ и свет.