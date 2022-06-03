Мэр: столица Канады отказалась поднимать флаг РФ в день ее независимости

В знак протеста против вторжения в Украину мэрия Оттавы приняла решение не поднимать флаг России 12 июня - в день ее независимости, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил мэр Оттавы Джим Уотсон.

"Я отклонил запрос посольства РФ относительно флага России мэрией над Оттавой в день их независимости 12 июня", - сказал Уотсон.

По его словам, он заявил российским дипломатам, что "пока российская армия не покинет Украину, мы не будем иметь никаких отношений с правительством РФ и его незаконным вторжением".

Отметим, что поднятие флага того или иного государства над мэрией Оттавы на национальные праздники - обычная процедура. Уже много лет 24 августа над зданием городских властей развевается украинское знамя.