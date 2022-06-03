"Укрзализныця" запустит два поезда между Киевом и Житомиром

"Укрзализныця" в качестве эксперимента назначает два региональных поезда, которые соединят Киев с Житомиром, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Время в пути составит менее 3 часов за счет отсутствия промежуточных остановок, как у обычной электрички" , — отметили в ведомстве.

Поезд №759/760 Киев-Житомир будет отправляться из Киева ежедневно в 6:55 и прибывать в Житомир в 9:43. Обратно из Житомира поезд будет отходить в 12:06, прибытие в Киев — в 14:51.

Поезд №775/776 Киев-Житомир будет отправляться из Киева ежедневно в 14:33, прибывать в Житомир в 17:15. Обратно из Житомира будет отходить в 18:38 и прибывать в Киев в 21:50.