Politico: более 20 соратников Путина подали в суд на Совет ЕС

Более 20 бизнесменов, политиков и других лиц, связанных с Кремлем, подали в суд на Совет ЕС из-за санкций после вторжения в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Politico.

Среди них бывший владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, против которого в марте были наложены санкции за получение выгоды от его тесных связей с президентом Владимиром Путиным.

Это не первый случай, когда олигархи судятся против ЕС из-за санкций, и многие из них выиграли свои судебные стычки в прошлом. Например, в 2019 году суд принял сторону бывшего президента Украины Виктора Януковича, который годами заигрывал с Россией.

Согласно официальным документам, жалобы были поданы в Генеральный суд ЕС.

Вероятно, будут новые жалобы, поскольку ЕС заморозил активы и запретил поездки для более чем 1100 человек и более 80 компаний и организаций. Дела, вероятно, продлятся месяцами, если не годами.

Как сообщалось, послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго.