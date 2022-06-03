Прокуратура: харьковчанину грозит до 5 лет тюрьмы за плакат с символом "Z"

До 5 лет заключения грозит харьковчанину, изготовившему и распространившему плакат с символом в поддержку России, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Обвиняемый – 47-летний житель Харькова.

"В марте 2022 года харьковчанин изготовил плакат, включавший символ "Z", используемый войсками государства-агрессора РФ для идентификации собственных сил, задействованных в агрессии против Украины. После этого мужчина снял видеоролик с этим плакатом и распространил его в Telegram-канале, тем самым поддерживая преступные действия РФ против Украины" , — говорят в прокуратуре.

Экспертиза пришла к выводу, что плакат содержит оправдание вооруженной агрессии России против Украины и признание ее правомерной.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации совершающих ее лиц).

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Как сообщалось, правоохранители задержали жителя Сумской области, который передавал россиянам данные о перемещениях военных ВСУ и координаты для обстрелов.