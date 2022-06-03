Hewlett Packard официально уходит из России и Беларуси

Компания Hewlett Packard Enterprise заявила, что окончательно сворачивает деятельность в РФ и Беларуси, сообщает Новое время.

Технологическая компания Hewlett Packard Enterprise объявила о решении полностью уйти из России и Беларуси. Об этом говорится в сообщении компании.

"После приостановки поставок и продаж в России и Беларуси в конце февраля компания HPE внимательно следила за ситуацией. Для нас больше нецелесообразно продолжать деятельность в России и Беларуси, и мы продолжаем планомерно сворачивать наш оставшийся бизнес в этих странах" , — заявили в компании.

В Hewlett Packard Enterprise отметили, что стремятся к прозрачному общению с пострадавшими членами команды, клиентами и партнерами.

HPE — компания, специализирующаяся на производстве серверов, суперкомпьютеров, систем хранения данных и другого оборудования для серверных систем. Компания образовалась после разделения компании HP на сервисную и продуктовую компанию (Hewlett Packard Enterprise) и компанию, сосредоточившуюся на производстве ПК и ноутбуков — HP.

Ранее сообщалось, что крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей в РФ и Беларуси.