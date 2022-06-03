Президент Сербии заявил, что запланированный визит Лаврова усложняется

Планируемый визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград, объявленный в СМИ на 7 июня, "усложняется", сообщает Европейская правда.

Об этом заявил в четверг президент Сербии Александр Вучич, пишет Euractiv.

"Ситуация вокруг приезда Лаврова усложняется во всех смыслах, я пока не готов об этом говорить, но усложняется. Вопрос в том, как приедет Лавров, увидим", – сказал Вучич.

Журналисты спросили его, означает ли возможность приезда Лаврова посетить их страну, что канцлер Германии Олаф Шольц откажется от согласованного визита 10 июня и будет ли это плохой новостью для Сербии.

Вучич ответил, что "это будет трагедия", если канцлер не приедет, но выразил надежду, что этого не произойдет.