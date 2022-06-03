Президент Сербии заявил, что запланированный визит Лаврова усложняется
Планируемый визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград, объявленный в СМИ на 7 июня, "усложняется", сообщает Европейская правда.
Об этом заявил в четверг президент Сербии Александр Вучич, пишет Euractiv.
"Ситуация вокруг приезда Лаврова усложняется во всех смыслах, я пока не готов об этом говорить, но усложняется. Вопрос в том, как приедет Лавров, увидим", – сказал Вучич.
Журналисты спросили его, означает ли возможность приезда Лаврова посетить их страну, что канцлер Германии Олаф Шольц откажется от согласованного визита 10 июня и будет ли это плохой новостью для Сербии.
Вучич ответил, что "это будет трагедия", если канцлер не приедет, но выразил надежду, что этого не произойдет.
"Представьте, что канцлер Германии должен посетить страну, а потом говорит, что он не хочет или не может посещать… Возможность есть всегда, но я надеюсь, что этого не произойдет. Увидим… сначала приедет Лавров, а потом увидим… но есть и реакция из других стран", – сказал он.